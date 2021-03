Podejmij wyzwanie i weź udział w Suunto World Vertical Week.

Suunto World Vertical Week. Podejmij wyzwanie i pnij się w górę.

Pierwszy tydzień marca będzie należał do miłośników górskich wypraw. Suunto World Vertical Week to wyzwanie, które podjąć może każdy. To także możliwość pokonywania własnych granic, regularny trening i wielka przygoda.

Wyzwanie polega na tym, aby w dniach 1 - 7 marca zaplanować wyjścia na wybrane przez siebie trasy górskie. To doskonała okazja na odkrywanie nowych pagórków, wzniesień i gór. Na nartach, pieszo, na rowerze - wspinaj się i poczuj radość z odbytych wypraw.

Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu, wspierają również swoją ojczyznę. Na koniec tygodnia, po zliczeniu wyników dowiemy się, który kraj dotarł najwyżej oraz jakie dyscypliny sportowe okazały się najbardziej popularne.

Ponadto w ramach wydarzenia organizowany jest konkurs fotograficzny, w którym można wygrać wyjątkowy zegarek sportowy Suunto 9 Baro.

Zobacz więcej: Suunto World Vertical Week 2021 - YouTube

Suunto World Vertical Week. Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w Suunto World Vertical Week 2021 oraz konkursie fotograficznym, wystarczy pobrać, a następnie uruchomić aplikację Suunto i kliknąć kartę Vertical Week w skrzynce odbiorczej (kliknij symbol dzwonka na górze ekranu).

Po wykonaniu wyzwania wystarczy między 1 a 8 marca udostępnić na Instagramie zdjęcie z nakładką danych aplikacji Suunto oraz użyć tagów @suunto i #verticalweek.

Zainspiruj innych, pokaż coś ciekawego i wygraj jeden z trzech zegarków Suunto 9 Baro.





Suunto World Vertical Week. Zegarek i aplikacja Suunto

Zdobywanie szczytów w ramach World Vertical Week może być łatwiejsze i bezpieczniejsze dzięki aplikacji oraz zegarkom marki Suunto. To idealny moment na poznanie ich możliwości i przydatnych funkcji. Oto niektóre z nich:

Dostęp do profilu wysokości trasy, aby sprawdzić, ile jeszcze pozostało do szczytu.

Nakładki na zdjęcia z określonymi parametrami wypraw - dostępne w bezpłatnej aplikacji - pozwolą stworzyć doskonałą pamiątkę z odbytych wycieczek.

Funkcja Climb Suunto Plus, która zapewnia dane dotyczące treningu w czasie rzeczywistym

Dane dotyczące tętna, które pomogą rozplanować wysiłek na trasie oraz wyznaczyć odpowiednią prędkość podczas podejść.

Więcej informacji na: Suunto World Vertical Week 2021

Tak więc do dzieła - Adventure starts here!